По делу о нападении на депутата арестовали 16-летнего подростка

Самарский районный суд арестовал 16-летнего местного жителя Артура Багирова по делу о нападении на депутата Госдумы, члена партии КПРФ Михаила Матвеева. Об этом сообщает портал 63.ру.

В СИЗО также отправили 19-летних Некруза Бахирова и Мурода Мусурова. Первый — уроженец Таджикистана с российским паспортом, второй — гражданин Узбекистана.

В четверг, 18 июля, Матвеев в своем телеграм-канале рассказал, что на него «напала группа мигрантов». По словам депутата, когда он ехал по набережной, то увидел как «мигранты задирались к прохожим» и «избивали людей». Ситуацию депутат назвал «мигрантским беспределом».

Матвеев утверждает, что он успел выйти из машины, показать удостоверение депутата и сказать: «остановитесь». После чего, по его словам, сразу получил удар в голову.

«Рассекли мне там, похоже, все. Поэтому сидим вот, в лучших российских традициях, 40 минут уже ждем полицию, скорую, и никого нет», — сказал депутат в опубликованном видео.

Он также рассказал, что ему удалось «задержать» одного из нападавших — Мурода Мусурова. Депутат показал на камеру его паспорт. На просьбы Мусурова отдать ему документы, голос за кадром отвечал: «в полиции заберешь».

Сначала Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Однако затем глава ведомства Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать статью на покушение на убийство.

В конце июня на Петербургском международном юридическом форуме Бастрыкин заявил, что число «экстремистских преступлений», которые совершили мигранты, в 2023 году выросло на 147%.

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