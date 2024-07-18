СК возбудил уголовное дело из-за нападения мигрантов на депутата

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК) после того, как депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев попытался разнять драку в Самаре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу СК.

Ранее Матвеев опубликовал в своем телеграм-канале серию видео, в которых рассказал, что, находясь в Самаре, он увидел троих мигрантов, которые, по его словам, «задирались к прохожим, избивали людей». Матвеев утверждает, что он вышел из машины, чтобы остановить конфликт, но получил удар по голове.

«Я только вышел, достал удостоверение, сказал: “Остановитесь!” — получил удар в голову. Рассекли мне там, похоже, все. Поэтому сидим вот, в лучших российских традициях, 40 минут уже ждем полицию, скорую, и никого нет», — говорит депутат в одном из роликов. Депутат также снял на видео якобы одного из нападавших, которого, как утверждает Матвеев, он смог задержать.

Позже депутат выложил в телеграм-канале фото и видео, на которых видны личные данные нападавших. Они оказались гражданами Узбекистана. Матвеев назвал произошедшее «мигрантским беспределом».

«Как выяснилось, об мою голову разбили бутылку. Голова, слава Богу, оказалась крепче, но не очень умная. Голыми руками задерживать троих вооруженных палками и бутылками хулиганов было, конечно, большой глупостью», — подписал другой ролик Матвеев. Позже он заявил, что его ударили камнем, медики наложили депутату швы.

Матвеев написал, что все трое нападавших задержаны. Как заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, сотрудники полиции проводят проверку.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что Матвеев известен своими высказываниями в отношении мигрантов и представителей ислама. В частности в апреле этого года он предложил селить трудовых мигрантов на стройках и рынках.

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