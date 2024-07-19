Число россиянок с детьми и без высшего образования достигло рекордного уровня

Количество женщин в России, которые имеют высшее образование и решают родить ребенка, сократилось до 43,8% от общего числа рожениц. Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на ежегодный отчет Росстата.

Как пишет телеграм-канал, это рекордно низкий показатель за восемь лет. Вести статистику начали в 2016 году, при этом тенденция к снижению числа матерей с высшим образованием наблюдалась в течение последних пяти лет.

«Можем объяснить» также отмечает, что количество женщин, решивших родить ребенка и имеющих только школьное среднее образование, наоборот увеличилось. Их доля составляет 14,5%.

Демограф Алексей Ракша пояснил телеграм-каналу, что отчет Росстата «отражает усилия российского правительства по созданию стимулов для более раннего рождения первенцев».

В свою очередь социолог Игорь Эйдман утверждает, что женщины в России с сомнением относятся к идее завести ребенка из-за нестабильности, но на них оказывает влияние пропаганда.

Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором они предложили выплачивать женщинам до 25 лет по 200 тысяч рублей за каждого рожденного ребенка. Свое предложение депутаты объяснили снижением рождаемости в России на протяжении последних 10 лет и сокращением в стране женщин репродуктивного возраста.

Кроме того, комитет по здравоохранению и социальной политике в Карелии решил выплачивать студенткам местных вузов и колледжей по 100 тысяч рублей за рождение детей. При этом студентки не смогут рассчитывать на выплаты в случае рождения мертвого ребенка.

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