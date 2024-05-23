Депутаты предложили платить женщинам за ранние роды

Группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 200 тысяч рублей за ранние роды. Соответствующая карточка появилась на сайте нижней палаты парламента.

Предполагается, что эту сумму будут выплачивать за каждого ребенка, рожденного до достижения 25-летнего возраста. При этом выплаты не получат женщины, родившие мертвых детей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последние 10 лет в России значительно снизилась рождаемость. По мнению авторов документа, это может привести к «демографической катастрофе». Они также указали, что в среднем россиянки рожают первого ребенка в 30 лет и количество женщин репродуктивного возраста с каждым годом сокращается.

Кроме того, 40% россиянок вообще отказываются рожать из-за нехватки денег и плохих жилищных условий.

«Многие женщины в настоящее время стремятся стать финансово независимыми, а для этого им необходим опыт работы, который позволит в дальнейшем получать большую заработную плату, чем на начальных порах. Предстоящие расходы на содержание ребенка отпугивают многих россиянок от рождения детей», — говорится в документе.

Ранее подобные предложения звучали от региональных властей. Например, в апреле губернатор Карелии заявил о планах разработать законопроект, согласно которого студенткам техникумов и университетов до 25 лет будут выплачивать по 100 тысяч рублей за первого ребенка.

В прошлом году министр здравоохранения Михаил Мурашко пожаловался на «порочную практику», когда женщины сначала учатся и строят карьеру, и только потом рожают. Через год Минздрав разослал в регионы методички по оценке репродуктивных возможностей россиян.

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