Студенткам будут платить за ранние роды и лишать выплат в случаях мертворождения

Студенткам карельских вузов, техникумов и колледжей будут единовременно выплачивать по 100 тысяч рублей в случае рождения ребенка. Однако они не смогут рассчитывать на эти деньги, если ребенок родится мертвым. Такое решение принял комитет по здравоохранению и социальной политике местного парламента, проголосовав за соответствующий законопроект.

Для получения единовременной выплаты студенткам должно быть не больше 25 лет, они должны постоянно проживать в Карелии и очно учиться в местных вузах или колледжах.

Как отмечается, на реализацию этой программы местные власти планируют потратить 5,4 миллиона рублей. Деньги начнут выплачивать с 1 января следующего года.

В конце мая депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о выплатах за ранние роды в размере 200 тысяч рублей. В документе отмечалось, что такую единовременную выплату женщины до 25 лет будут получать за каждого ребенка, кроме мертворожденных.

Таким образом депутаты решили повысить рождаемость, которая, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, значительно снизилась за последние 10 лет.

Там же утверждается, что в среднем россиянки рожают первого ребенка в 30 лет, а количество женщин репродуктивного возраста при этом с каждым годом сокращается.

Ранее о повышении рождаемости в стране неоднократно говорил Владимир Путин. Так, в мае он заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для России. По его информации, количество многодетных семей в России выросло на 26% за последние несколько лет, превысив два миллиона.

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