Власти обвинили жалующихся на червей в водопроводной воде жителей в поддержке Навального 

Жители села Горноводянское Волгоградской области обратили внимание местных властей на ленточных червей в водопроводной воде, сообщило издание V1. Глава сельсовета Ирина Горшкова в ответ назвала жалующихся сторонниками Алексея Навального и противниками президента.

О червях в воде рассказала изданию жительница Горноводяного Светлана Яшина. Муж набрал воду в ванночку, чтобы купать ребенка, но увидел длинное вытянутое первичноротое. Односельчане Яшиных сказали, что это далеко не первый случай.

Водопровод в селе в целом работает с перебоями, напор в кранах слабый, питьевая вода идет только десять часов в сутки, перечислили жалобы волгоградские журналисты. Месяц назад местные жители говорили, что им десять дней приходилось покупать воду в магазине и купаться в Волге, так как водопровод полностью не работал.

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Глава села Ирина Горшкова, как пишет V1, утверждает, что сообщения местных жителей — фейк, а водопроводная вода полгода назад якобы проходила экспертизу.

«С чего вы взяли, что это черви? Они должны шевелиться. А там нитка какая-то лежит, не шевелится», — прокомментировала чиновница присланное в редакцию фото с червем. Она также обвинила жалующихся местных жителей в оппозиционности.

«У них совсем другие ценности, они в годовщину смерти Навального на стенах писали. Они не за президента. На общественных работах, уборках территории мы их не видим, как и помощи от них. Они дезорганизуют нашу жизнь. Поэтому и придумывают всякое. Сейчас идет специальная военная операция. И это только на руку недоброжелателям», — сказала Горшкова.

Водопровод Горноводянского, судя по всему, забирает воду из застойного водоема «со сложившейся экосистемой», пояснил научный сотрудник Волгоградского госуниверситета Николай Онистратенко. Найденный в воде экземпляр ученый назвал взрослой особью червя-волосатика. Сейчас, по словам Онистратенко, у этого вида сезон размножения, но для млекопитающих червь безопасен.

В начале июля жители 33 многоквартирных домов Череповца пожаловались на воду с червями. Городской «Водоканал» назвал причиной отключение горячей воды, затянувшееся более чем на месяц.

В июне в Дагестане около 270 человек пожаловались на отравление. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию. В качестве версии озвучивалось отравление водопроводной воды канализационными стоками.

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