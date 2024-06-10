Поддержать
Новости

В Дагестане сотни человек могли отравиться водопроводной водой

19:21 • 10.06.2024

В дагестанском городе Буйнакск больше 270 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, передает РГВК «Дагестан». У пострадавших диагностировали «острую кишечную инфекцию», отмечают в минздраве республики. 

Как передает ведомство, 35 человек, в том числе дети, были госпитализированы. 

«Выяснением источника заражения на месте занимаются сотрудники Роспотребнадзора по республике Дагестан», — говорится в сообщении Минздрава. Расследование произошедшего находится на личном контроле министра здравоохранения республики.

Буйнакский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РД возбудил уголовное дело в отношении МУП «Буйнакскводоканал» по ч.1 ст. 238 УК РФ —  организацию подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

«Вода отравлена, гуляет ротавирусная инфекция. Возможно, из-за того, что канализационная вода смешалась с питьевой», — пишет Telegram-канал «НеМосква» со ссылкой на местный паблик «ВКонтакте» Буйнакск Live.  

По данным следствия, первые жалобы на плохое самочувствие стали поступать от жителей 7 июня. Проверка установила, что все пострадавшие пили воду, которая поступает в дома жителей города по водопроводным линиям.  

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что в Дагестане наблюдаются проблемы с водой, и подчеркивал, что вопрос с водоснабжением необходимо решать поэтапно. В частности, Меликов сообщал, что жители села Хазар живут без питьевой воды более восьми лет. Такая же проблема сохраняется, по словам местного жителя, и в поселке Богатыревка Кировского района Махачкалы. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€25 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →