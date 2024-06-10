В Дагестане сотни человек могли отравиться водопроводной водой

В дагестанском городе Буйнакск больше 270 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, передает РГВК «Дагестан». У пострадавших диагностировали «острую кишечную инфекцию», отмечают в минздраве республики.

Как передает ведомство, 35 человек, в том числе дети, были госпитализированы.

«Выяснением источника заражения на месте занимаются сотрудники Роспотребнадзора по республике Дагестан», — говорится в сообщении Минздрава. Расследование произошедшего находится на личном контроле министра здравоохранения республики.

Буйнакский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РД возбудил уголовное дело в отношении МУП «Буйнакскводоканал» по ч.1 ст. 238 УК РФ — организацию подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Вода отравлена, гуляет ротавирусная инфекция. Возможно, из-за того, что канализационная вода смешалась с питьевой», — пишет Telegram-канал «НеМосква» со ссылкой на местный паблик «ВКонтакте» Буйнакск Live.

По данным следствия, первые жалобы на плохое самочувствие стали поступать от жителей 7 июня. Проверка установила, что все пострадавшие пили воду, которая поступает в дома жителей города по водопроводным линиям.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что в Дагестане наблюдаются проблемы с водой, и подчеркивал, что вопрос с водоснабжением необходимо решать поэтапно. В частности, Меликов сообщал, что жители села Хазар живут без питьевой воды более восьми лет. Такая же проблема сохраняется, по словам местного жителя, и в поселке Богатыревка Кировского района Махачкалы.

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