Из кранов жителей Череповца течет вода с червями

Жители Череповца жалуются, что из кранов у них течет вода с червями. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Также жалобы на воду жители оставляют в группе «Водоканала» в социальной сети «ВКонтакте».

Так, на плохую воду пожаловались жители по меньшей мере 33 многоквартирных домов Индустриального района Череповца. Как пишет «Осторожно, новости», городской «Водоканал» на претензии отвечает отписками, а причиной нашествия червей называет долгое отключение горячей воды. В этом районе горячей воды не было больше месяца.

Также, по мнению сотрудников «Водоканала», черви могли появиться в воде из-за плохой работы управляющих компаний, которые «не промыли трубы в домах и не открыли задвижки в подвалах».

Однако, по информации телеграм-канала, в доме номер 10 на улице Металлургов, систему водоснабжения промыли, но это не помогло.

«Промыли дома, лучше не стало, органика как была, так и живёт своей жизнью. Роспотребнадзор даёт 10 разных номеров, никто не знает ничего, никто не может решить проблему», — рассказал один из местных жителей.

При этом, червей в своих раковинах находили также жители Зашекснинского района города. Там, как утверждается, горячую воду пока не отключали.

«До 10 июля биоматериалы в водопроводах в ряде домов будут уничтожены. Так, дома по улице Ленина 86-88 уже продезинфицированы силами “Водоканала”. В них установили трубы из полиэтилена низкого давления», — обещал 3 июля временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Он также написал, что для 60 управляющих компаний региона была разработана памятка по проведению промывки внутридомовых сетей.

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