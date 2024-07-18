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Более тысячи россиян ждут предоставления убежища в Финляндии

09:16 • 18.07.2024

Более 1100 россиян, 400 из которых женщины, ждут рассмотрения властями Финляндии своих заявлений на предоставление политического убежища. Об этом пишет финский телеканал Yle, ссылаясь на данные миграционной службы страны.

Задержки в рассмотрении заявлений просителей убежища, как сообщает Yle, связаны с тем, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с беженцами из России.

Из-за этого каждому государству-члену ЕС, в том числе Финляндии, пришлось разработать собственные принципы работы с просителями убежища. В итоге новые правила полноценно заработали только весной 2024 года.

По ним миграционные службы должны рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке, учитывая, в частности, риски для заявителей и последствия отказа в убежище.

Как отмечает телеканал, с октября 2022 года по конец мая 2024 года финские власти приняли решение о предоставлении политического убежища в отношении 232 россиян, еще 95 гражданам России в убежище было отказано. Кроме того, 363 прошения об убежище были отозваны заявителями. 

Глава отдела предоставления убежища Миграционной службы Финляндии Антти Лехтинен пояснил, что большинство отозвавших свои заявления о предоставлении убежища россиян вернулись в Россию или уехали в безвизовые для них государства Ближнего Востока и Турцию.

О резком увеличении числа россиян, просящих в Финляндии политического убежища, местные власти сообщили в октябре 2022 года, вскоре после объявления в России мобилизации.

Осенью 2023 года Финляндия начала последовательно закрывать наземные пограничные переходы с Россией, к весне 2024 года закрыв их все. Такое решение финские власти тогда объяснили аномально большим потоком просителей убежища и нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают из России.

16 июля президент Финляндии Александр Стубб подписал закон, позволяющий властям ограничить прием беженцев из России и выдворять тех, кому отказано.

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