Мошенники используют игру Hamster Kombat для кражи аккаунтов в Telegram

Пользователи игры Hamster Kombat все чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их аккаунты в Telegram. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на данные «Лаборатории Касперского».

«Специалисты компании обнаружили схему, в рамках которой мошенники рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако, чтобы сделать это, нужно ввести учетные данные Telegram на открывшейся странице. На деле таким образом атакующие крадут доступы к личным аккаунтам в мессенджере», — рассказали в компании.

Там напомнили, чтобы обезопасить свой аккаунт, важно настроить двухфакторную авторизацию, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить своих учетных данных на сайтах, в подлинности которых нет уверенности. В компании также отметили, что за первые шесть месяцев 2024 года количество попыток перехода российских пользователей на различные фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram, увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запущенная в Telegram игра Hamster Kombat чрезвычайно проста — игроку надо «тапать хомяка» (нажимать на экран в открытом приложении), чтобы получать внутриигровые монеты. Большую популярность игра получила благодаря надеждам на возможность обменять внутриигровую валюту на реальные деньги.

Так, 5 июля основатель и владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что скоро команда игры Hamster Kombat выпустит собственный токен на блокчейне TON. Он также написал, что Hamster Kombat стал «последним интернет-феноменом, о котором говорят все». По словам Дурова, за три месяца после запуска игра набрала 239 миллионов пользователей и стала самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире.

Также в начале июля представители российских маркетплейсов сообщили о многократном росте спроса на перкуссионные массажеры. Это явление на торговых площадках объяснили тем, что с помощью этих устройств можно добиться лучших результатов в Hamster Kombat.

Перкуссионные вибрационные аппараты с мягкими насадками обычно служат для легкого массажа шеи или лица, чтобы разминать мышцы. Однако игроки приспособили устройства для многократного увеличения числа нажатий пальцем по экрану.

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