Спрос на устройства для тапания хомяка вырос втрое

Российские маркетплейсы сообщили о многократном росте спроса на перкуссионные массажеры. С помощью устройства можно «натапать» больше монет в токен-кликере Hamster Kombat, указывают в описании продавцы. Массажеры с таким описанием появились в продаже в марте, вскоре после запуска телеграм-игры, обратили внимание «Ведомости».

В июне спрос на перкуссионные массажеры на маркетплейсе Wildberries вырос на 179% по сравнению с маем, то есть почти втрое, ссылается издание на источник в компании. Представители Ozon заявили «Ведомостям», что у них спрос на подобные устройства вырос за год на 34%. На Wildberries самая высокая концентрация этих товаров — около 700 штук. У конкурента, Ozon — около 130.

Перкуссионные вибрационные аппараты с мягкими насадками обычно служат для легкого массажа шеи или лица, чтобы разминать мышцы. Однако игроки в тапалки приспособили устройства для многократного увеличения числа нажатий пальцем по экрану.

«Подходит для Hamster Kombat», — можно прямо сейчас наблюдать приписку на страницах как минимум части товаров, заметил «Холод».

В описании некоторых массажеров даже утверждается, что аппараты могут тапать сами, замещая палец человека.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров 5 июля объявил, что число пользователей Hamster Kombat достигло 239 млн человек, а ежедневно подключаются еще 4-5 млн новых пользователей. Бизнесмен пообещал, что скоро монеты, накопленные в игре, можно будет обменять на криптотокены. Но точные сроки не назвал.

На криптобирже Bybit в понедельник, 8 июля, начался премаркет токенов HMSTR. Однако это не продажа монет — участники торгов обмениваются правом выкупить токены, когда и если они все-таки появятся.

Создатели игры не публичны. Журналисты The Bell утверждали, что к разработке и запуску игры имеет отношение сооснователь проектов Carprice и Carmoney Эдуард Гуринович.

Ранее «Холод» подробно рассказывал о Hamster Kombat и перспективах заработка с помощью этой игры.

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