В Госдуме появится «электронный фейс-контроль»

В здании Государственной думы появится система распознавания лиц, которую сначала опробуют на двух входах, а затем обещают расширить. О нововведении «Ведомостям» рассказали два депутата, получивших уведомления от аппарата нижней палаты российского парламента.

В уведомлении всех депутатов и их помощников попросили посетить бюро пропусков Госдумы и сделать фотографии. Их добавят в специальную базу — именно по ней парламентариев и всех работников аппарата будут проверять, пропуская через турникеты. Фотографирование уже идет, рассказали источники газеты.

Новая система должна начать работать 6 сентября на турникетах в подъездах №2 и №10 — по одному со стороны Охотного Ряда и Георгиевского переулка соответственно. Первое время также будет работать прежний порядок прохода в здание Госдумы — с предъявлением бумажных документов. Когда завершится тестовый период и распознавание лиц появится на всех входах в комплекс зданий, не сообщается.

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Весенняя сессия Госдумы должна закончится 5 августа. Затем депутаты разъедутся каникулы. Осенняя сессия должна начаться уже 3 сентября. Среди депутатов, уверен собеседник «Ведомостей» в нижней палате, точно появятся недовольные новой системой — кто-то «не доверяет новым технологиям», кого-то просто не будет в Москве весь месяц.

Прошлая попытка установить на входах в Госдуму систему распознавания лиц провалилась. В конце 2017 года спикер Вячеслав Володин предлагал ввести аналог FaceID — идентификацию с помощью планшетов в зала заседания. По задумке председателя палаты, идентификация помогла бы победить практику голосования за соседа. Однако система так и не заработать. В 2019 году Володин предложил распространить на всю страну программу «Безопасный город», которая позволяет распознавать лица через видеокамеры и выявлять тех, кто находится в розыске.

Система распознавания лиц сейчас работает на входе в здание Координационного центра правительства России. Однако отсутствует на входах в главное здание федерального правительства на Краснопресненской набережной и помещения администрации президента на Старой площади.

В 2024 году в России, если верить Минцфиры, действует около миллиона камер видеонаблюдения. Каждая третья умеет распознавать лица. Больше всего камер установлено в Москве — примерно 227 тысяч.

В московском метро при помощи системы распознавания лиц с 2022 года задерживают активистов и участников протестных акций. Первая волна подобных задержаний пришлась на 12 июня, вторая — на первые дни после начала мобилизации.

В предоставлении российским властям доступа к технологии распознавания лиц обвиняли американскую компанию Amazon.

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