В Москве с помощью камер и системы распознавания лиц задерживают активистов и участников прошлых протестных акций

В Москве на станциях метро и возле них с помощью камер и системы распознавания лиц превентивно задерживают известных властям активистов и участников прошлых протестных акций. Хронику задержаний ведет «ОВД-Инфо».

Задержания начались после полудня. Первой стала научная журналистка Ася Казанцева. Девушку на большом сроке беременности задержали возле станции метро «Пионерская». Сначала полицейские сказали, что задержали ее, как призывника, затем заявили, что она задержана «в связи с референдумами». Казанцеву привезли в ОВД «Дорогомилово», но так и не смогли внятно объяснить причину задержания. Позже ее отпустили, взяв объяснительную.

Возле станции метро «Нагорная» полицейские задержали муниципального депутата Басманного района от КПРФ Павла Иванова. На него надели наручники и повезли в отдел полиции по району Зюзино. Причину задержания полицейские не назвали.

На станции метро «Медведково» задержали Анну Абрамову, объяснив это «ориентировкой». Силовики сообщили, что намерены отвезти ее в ОВД «Северное Медведково».

На юго-западе Москвы в метро также был задержан полицией активист КПРФ Александр Лысков. Его повезли в ОВД по району Проспект Вернадского.

На станции метро «Новослободская» задержали Станислава Лесниченко. На вопрос о причинах задержания силовики ответили вопросом «а за что вас ищут?».

На станции метро «Тропарево» прямо в вагоне поезда силовики задержали активиста Виктора Капитонова. О причинах задержания ничего неизвестно. Его повезли в отдел полиции «Тропарево-Никулино».

Журналистку Екатерину Максимову задержали на станции «Прокшино». По ее собственным словам, с мая это уже пятый раз, когда ее превентивно задерживают с помощью системы распознавания лиц и камер в метро. Журналистку привезли в отдел полиции «Коммунарский».

Кроме того, полицейские с помощью системы распознавания лиц задержали активиста Льва Карманова. По его словам, пока силовики ничего ему не вменяют, но «намекают на повестку».

Превентивные задержания с использованием системы распознавания лиц в московском метро стали в последние месяцы обычной практикой московской полиции в дни государственных праздников и другие даты, когда, по мнению властей, можно ожидать протестных акций.

Так 12 июня, в День России силовики, по подсчетам ОВД-Инфо, задержали 43 человека. Некоторым из них прямо сказали, что причиной задержания является дата.

Источник: «ОВД-Инфо»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.