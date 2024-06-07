Amazon предоставляла услуги по распознаванию лиц российским силовикам в обход санкций 

Компания Amazon, вероятно, нарушила британские санкции в отношении России, предоставляя российским спецслужбам услуги по распознаванию лиц. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на показания бывшего сотрудника компании в суде.

Работавший в Amazon Web Services Чарльз Форрест судится с компанией из-за своего увольнения. Представители Amazon заявляют, что разорвали контракт с Форрестом за невыполнение своих трудовых обязанностей. Он, в свою очередь, утверждает, что был уволен из-за того, что выражал обеспокоенность неправомерными действиями работодателя.

Так, по словам Форреста,.компания уже после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 и введения Великобританией санкций против России незаконно предоставляла доступ российским спецслужбам к сервису распознавания лиц Rekognition. Он утверждает, что в 2020 году соответствующее соглашение Amazon заключила с российской компанией VisionLabs, использовав подставную компанию, расположенную в Нидерландах, а после введения санкций не прекратила предоставление услуг.

Представители Amazon это отрицают и заявляют, что «исходя из имеющихся доказательств и платежных записей, AWS не продавала услуги Amazon Rekognition VisionLabs». «Мы считаем, что претензии необоснованны, и надеемся продемонстрировать это в суде», — сказал представитель компании.

По словам Форреста, в мае 2023 года он сообщил о незаконной деятельности Amazon специальному комитету по вопросам обороны Палаты общин Великобритании и Управлению по вопросам серьезного мошенничества (SFO).

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Облачный сервис Amazon Rekognition был запущен в 2016 году. Он позволяет распознавать лица, а также ряд их атрибутов, такие как пол, возраст, эмоции и другие. Кроме того, сервис способен отслеживать движения людей на видео и обнаруживать на картинках подозрительные предметы.

Услугами сервиса пользуются, в частности, иммиграционная и таможенная службе США. В июне 2020 года Amazon вводила годовой мораторий на использование Rekognition американской полицией.

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