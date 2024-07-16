В организации теракта в «Крокусе» участвовало «очень много россиян»

В организации теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года принимала участие интернациональная команда, в которой было «очень много россиян». Об этом, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

«Я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — сказал он. При этом Чиханчин отказался раскрыть подробности, сославшись на тайну все еще продолжающегося следствия.

В то же время он добавил, что само нападение было тщательно продумано. По его словам, теракт в «Крокусе» и недавнее нападение на синагогу и православный храм в Дагестане показали, что работу Росфинмониторинга необходимо усовершенствовать. Чиханчин добавил, что сейчас его ведомство вместе с МВД, ФСБ и прокуратурой работают над корректировкой модели поведения террористов.

22 марта 2024 года четверо вооруженных террористов напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области, где должно было пройти выступление рок-группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям из автоматического оружия, а затем подожгли здание, в результате чего оно полностью сгорело. По официальным данным, погибли 145 человек, еще более 550 пострадали.

Предполагаемые исполнителим теракта были задержаны на следующий день, а позже по обвинению в пособничестве в организации нападения российские суды арестовали еще полтора десятка человек. Все они были гражданами Таджикистана.

Ответственность за нападение взяло на себя подразделение «Исламского государства» «Вилаят Хорасан». Однако российские власти обвинили в организации теракта власти Украины, США и Великобритании.

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