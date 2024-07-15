Опрос: почти половина жителей Украины выступили за начало переговоров с Россией

В условиях войны и цензуры в России результаты социологических опросов могут не отражать реального общественного мнения, поскольку люди опасаются отвечать на вопросы честно, а методика опросов зачастую вызывает вопросы.

Результаты социологического опроса, который провел киевский центр Разумкова с 20 по 28 июня этого года по заказу ZN.UA, показали, что 44% жителей Украины выступают за начало переговоров с Россией. 35% населения высказались против переговоров, а 21% не смогли дать определенного ответа.

Авторы опроса отмечают, что респондентами были те, кто не участвует в боевых действиях. «Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса по переговорам с Россией, сейчас невозможно», — отмечают исследователи.

Больше всего респондентов, выступающих за переговоры, проживают в южной части Украины. Там за переговоры высказались 60% опрошенных. Наименьший показатель социологи зафиксировали на востоке страны — 33%.

В то же время в большинстве регионов, где проводился опрос, респонденты не согласны с требованиями Владимира Путина. Более 80% опрошенных ответили, что не хотят вывода украинских войск из оккупированных территорий и признаниях этих областей частью России. Еще 77% респондентов выступили против отмены санкций против России, а 58% — против нейтрального статуса Украины.

Кроме того, 76% граждан Украины уверены, что Путин пойдет на переговоры только при условии соблюдения его требований.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, представители России должны участвовать во втором мирном саммите. Зеленский отметил, что рассчитывает его провести до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом заместитель главы МИД России Михаил Галузин утверждает, что Россия не намерена принимать участие в конференции.

Первый мирный саммит прошел в Швейцарии с 15 по 16 июня. В нем участвовали 92 национальные делегации и представители восьми межправительственных организаций.

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