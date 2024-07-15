В Москве впервые конфисковали электросамокат

У московского студента-дизайнера изъяли электросамокат после того, как он в состоянии алкогольного опьянения наехал на женщину. Об этом говорится на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

По данным ведомства, ранее мужчину штрафовали по административной статье за «управление транспортным средством в состоянии опьянения», поэтому в этот раз к нему применили уже уголовную статью (ст. 264.1 УК).

Электросамокат конфисковали «в собственность государства». Суд также лишил студента права «заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 18 месяцев».

На сайте ФССП отмечается, что студента сначала вызвал сотрудник ведомства, однако мужчина не пришел на прием. После этого его подвергли принудительному приводу. «В результате студент проявил сознательность: прибыл в отделение и передал для конфискации сотруднику органа принудительного исполнения электросамокат фирмы Dualtron ultra», — говорится в пресс-релизе.

ФССП также опубликовала видео с комментариями студента о произошедшем. «Если вкратце, я ехал по тротуару в алкогольном опьянении, не разъехался с пожилой женщиной. Мы с ней столкнулись. Впредь буду аккуратнее, такого не буду допускать и буду порядочным гражданином», — заявил мужчина.

Пресс-служба ведомства подчеркивает, что это первый случай изъятия электросамоката. О подобных прецедентах в других городах также не сообщалось.

Ранее другой водитель самоката в состоянии алкогольного опьянения сбил семилетнего ребенка в Петербурге. Позже стало известно, что полиция города начала массово изымать электросамокаты с улиц Петербурга. Вскоре оператор кикшеринга Whoosh сообщил, что будет тестировать пользователей электросамокатов на скорость реакции, внимательность и уровень концентрации.

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