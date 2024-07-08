У самокатчиков начнут проверять скорость когнитивных реакций

Крупный российский оператор кикшеринга компания Whoosh будет проверять скорость когнитивных реакций своих пользователей при аренде электросамоката. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученный из компании пресс-релиз.

В нем говорится, что клиентам будут предлагать пройти короткий тест, который поможет оценить скорость реакции, внимательность и степень концентрации. Тест содержит простые задания: такие как выставить числа и буквы в правильном порядке, определить цвет слова или найти название цвета. На прохождение проверки у пользователя будет минута.

При этом тем, кто не сможет пройти тест или вовсе откажется его выполнять, в аренде самоката все равно не откажут, но ограничат скорость его движения 15 километрами в час. «С помощью новинки Whoosh технически поддержит безопасность предстоящей поездки — не допустит резких маневров и разгона у пользователей, которые в данный момент к этому не готовы», — объяснили в компании.

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В июне стало известно, что только в Москве с начала сезона 2024 года пользователям электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) выписали 135 тысяч штрафов. Как сообщалось, штрафуют нарушителей сами операторы кикшеринга, опираясь на данные с городских камер наблюдения.

За месяц до этого сервисы аренды самокатов ужесточили наказания для клиентов-нарушителей. Так, за езду в нетрезвом виде установлен штраф в 100 тысяч рублей, за поездку вдвоем на одном самокате — 5 тысяч рублей, за допуск к управлению СИМ несовершеннолетних — 10 тысяч рублей.

В начале июня полиция Петербурга и Ленинградской области отчиталась об эвакуации на штраф-стоянки по меньшей мере 11 тысяч прокатных электросамокатов. Как пояснили в региональном МВД основанием для эвакуации были нарушения правил парковки, уточнив, что «неправильной» считается парковка самокатов на тротуарах.

При этом за каждый такой зафиксированный случай операторам кикшеринга выставляется штраф на сумму в 1200 рублей.

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