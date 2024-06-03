Пьяный водитель электросамоката сбил ребенка

В Санкт-Петербурге пьяный водитель электросамоката сбил семилетнего ребенка. На него завели уголовное дело, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье 2 июня на Дворцовой набережной. 31-летний мужчина ехал на самокате от Троицкого моста в сторону Миллионной улицы. По данным телеканала 78.ru, на пешеходном переходе он въехал в толпу людей. В результате мужчина сбил семилетнего мальчика, который не успел отойти. Ребенка доставили в больницу в средней степени тяжести. Он получил травмы головы и ноги.

«Фонтанка» пишет, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД составили на него протокол о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

В апреле группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о штрафах за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде. Законодатели предложили штрафовать нарушителей на сумму до 30 тысяч рублей за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования. Также в документе говорится о штрафах до пяти тысяч рублей за превышение скорости и за перевозку детей, а также за оставление места ДТП, и до трех тысяч — за езду на электросамокате в компании нескольких человек.

Также в Госдуме обсуждают идею запретить ездить на электросамокатах несовершеннолетним. По действующим правилам, ими могут пользоваться дети от семи до 14 лет при условии, что они не выезжают на проезжую часть. Подростки старше 14 лет могут ездить по обочине или краю проезжей части там, где нет велодорожки.

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