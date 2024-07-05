Петербургская полиция тысячами конфискует с улиц электросамокаты

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области разворачивается кампания по борьбе с кикшеринговыми электросамокатами. Полиция отчиталась об изъятии с улиц за последние сутки более двух тысяч «средств индивидуальной мобильности». С середины мая на штрафстоянку отправились более 11 тысяч самокатов.

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти объясняет первые в истории массовые аресты кикшеринговых СИМ неправильной парковкой. Компании-операторы шеринга получают протоколы об административных нарушениях — по одному за точку стоянки за «самовольное занятие земли». Итого за последние сутки составлено около 200 протоколов, с начала июня — 1 200. Неправильной считается каждый случай парковки на тротуаре.

Последние массовые облавы прошли ночью с 4 на 5 июля в Адмиралтейском, Калининском, Красногвардейском, Приморском и Фрунзенском районах города, а также Всеволжском районе области. На штрафстоянке самокаты, утверждает полиция, подвергаются «экспертному изучению на предмет технического состояния и безопасности использования».

Источники петербургской «Фонтанки» в полиции рассказали, что в среду, 3 июля, нашли на одном из шеринговых самокатов свастику «с бранным утверждением». О пропагандирующем нацизм «желтом СИМ» органам сообщили прохожие. Инспекторы сняли с самоката отпечатки пальцев и сейчас ищут последних катавшихся.

Патрульных инспекторов Госавтоинспекции начали массово привлекать к рейдам по с 15 мая. Причиной начала кампании стали требования губернатора Александра Беглова и начальника ГУ МВД Романа Плугина запретить ездить на самокатах по тротуарам.

В ГУ МВД поводом начала кампании называют рост числа ДТП с участием СИМ — и не только прокатных. За июнь, если верить официальной статистике, было 87 случаев. Если жертва аварии получает травму, полиция возбуждает против владельца уголовное дело. «С учетом низкого уровня безопасности СИМ, такие ДТП отличаются стопроцентной травматичностью», — уточняет телеграм-канал «Петербургская полиция».

Поэтому облавы будут продолжаться, обещает ГУ МВД: «Говорить о порядке в сфере кикшеринга пока рано».

В конце июня накануне праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге полностью закрывали для СИМ весь центр: Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Петроградский районы. Перед этим, на время Петербургского международного экономического форума, запрет коснулся этих, а также Московского и Пушкинского районов. Сейчас, после мероприятий, действует полный запрет на езду по Невскому проспекту, Дворцовой площади и еще десятку локаций.

Максимально допустимая скорость движения самокатов по Петербургу и Ленобласти за последние четыре года упала на 20 %, до 20 км/ч. В 133 локациях скорость ограничена 15 км/ч, — на 25 улицах, в парках и вблизи 13 станций метро.

Сейчас в Петербурге и Ленообласти работают три оператора кикшеринга: Whoosh, «Юрент» и «Яндекс.Go». Пытавшийся получить долю рынка BusyFly почти полностью исчез с улиц. Количество шеринговых СИМ местные власти оценивают в примерно 47 000 штук.

Московская мэрия в июне говорила, что число нарушений прокатными самокатами норм и правил выросло за год в 135 раз. Однако в столице жестких петербургских облав пока нет.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.