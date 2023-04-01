В Первоуральске задержали 73-летнюю пенсионерку, которая пыталась поджечь военкомат. Она рассказала, что действовала по указанию телефонных мошенников

В Первоуральске при попытке поджечь военкомат задержали 73-летнюю пенсионерку. На нее завели уголовное дело о покушении на хулиганство в составе группы лиц (часть 2 статьи 213 УК), сообщает издание 66.ru.

Женщина рассказала полицейским, что 30 марта ей позвонили сотрудники Центробанка» и предложили поучаствовать в «засекреченной операции» в военкомате Первоуральска. 31 марта пенсионерке позвонили «из ФСБ»: мужчина, представившийся Макаровым, рассказал ей, как изготовить коктейль Молотова, чтобы «напугать террористов в военкомате».

Телеграм-канал Shot пишет, что за это пенсионерке пообещали 200 тысяч рублей. Ранее злоумышленники вынудили ее перевести им 400 тысяч.

Женщина сделала горючую смесь и приехала к зданию военного комиссариата. Она разлила немного жидкости перед входом, однако поджечь ее не получилось, после чего пенсионерка ушла домой.

По дороге ей снова позвонили мошенники. Они убедили ее вернуться к военкомату и попробовать еще раз. Когда женщина снова пришла к зданию, там ее встретили полицейские, которые задержали ее.

Источники: 66.ru, Shot

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