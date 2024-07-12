Байден перепутал Зеленского с Путиным

Президент США Джо Байден на церемонии в рамках саммита НАТО назвал президента Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным». Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», — сказал Байден.

После этого президент США исправился, заявив, что Зеленский победит Путина в войне. «Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом», — добавил Байден. В ответ Зеленский пошутил, что он лучше.

Кроме того, как пишет Bloomberg, на открытии своей пресс-конференции президент США ​​вместо вице-президента Камалы Харрис назвал фамилию своего оппонента по предвыборной гонке Дональда Трампа. «Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы я думал, что она не подходит для того, чтобы быть президентом?» — сказал Байден.

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Как отмечает издание, Трамп высмеял ошибку Байдена в посте на своей странице в социальной сети Truth Social. «Кривой Джо начинает свою пресс-конференцию с фразы: “Я бы не выбрал вице-президента Трампа в качестве вице-президента…”. Отличная работа, Джо!» — написал Трамп.

Bloomberg утверждает, что пресс-конференция стала «решающим испытанием для шаткой кампании Байдена» и, вероятно, последним шансом для «находящегося в тяжелом положении» президента продемонстрировать свою компетентность.

Издание пишет, что оговорки Байдена «возобновили опасения по поводу его возраста и остроты ума, которые могут поставить под угрозу его президентскую кампанию». Как отмечает Bloomberg со ссылкой на опрос Washington Post и ABC News, 85% респондентов уверены, что Байден должен прекратить предвыборную кампанию, так как, по их мнению, он слишком стар для второго президентского срока.

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