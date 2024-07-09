Белый дом опроверг информацию о болезни Паркинсона у Байдена

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у президента США Джо Байдена нет болезни Паркинсона и он не проходит лечение. Фрагмент ее выступления опубликовал телеканал MSNBC.

Как утверждает Жан-Пьер, Байден три раза посещал невролога во время ежегодных медицинских обследований. Она также отметила, что не может разглашать имена тех, кто проводил эти обследования.

«После тщательного обследования не было обнаружено признаков нарушений работы нервной системы, в том числе болезни Паркинсона <...> Получал президент лечение от болезни Паркинсона раньше? Нет. Получает президент лечение от болезни Паркинсона сейчас? Нет. Принимает он лекарства от болезни Паркинсона? Нет», — заявила Жан-Пьер.

Ранее New York Post со ссылкой на данные из журнала визитов Белого дома сообщило, что личный врач Джо Байдена Кевин О'Коннор встречался с экспертом по болезни Паркинсона в Медицинском центре Уолтера Рида Кевином Каннардом. Издание отмечает, что, согласно журналам, на встрече также присутствовал кардиолог Джон Э. Этвуд.

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New York Times утверждает, что Каннард приезжал в Белый дом восемь раз за период с июля 2023 года по март этого года. Издание пишет, что более данные о более поздних визитах, если таковые были, не будут опубликованы в ближайшее время в соответствии с политикой добровольного раскрытия информации Белого дома.

«Широкий спектр специалистов из центра Уолтера Рида посещает Белый дом, чтобы лечить тысячи военнослужащих, работающих на территории», — заявил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

Как пишет РБК, после дебатов Джо Байдена с бывшим президентом США Дональдом Трампом, на которых последний одержал победу, сторонники действующего президента усомнились в его возможностях продолжать предвыборную гонку. Издание The New York Times выступило с призывом к Байдену снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. При этом семья президента посоветовала ему продолжать кампанию.

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