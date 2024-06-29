Американское издание The New York Times призвало президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру с грядущих президентских выборов. Об этом говорится в заявлении газеты.

«В ходе дебатов в четверг президенту необходимо было убедить американскую общественность в том, что он соответствует огромным требованиям должности, которую он претендует занять на следующий срок. Однако нельзя ожидать, что избиратели проигнорируют то, что было очевидно: мистер Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад», — считают в NYT. В газете заявили, что на дебатах он появился как «тень великого государственного служащего».

«Мистер Байден был замечательным президентом. Под его руководством страна процветала и начала решать ряд долгосрочных проблем, а раны, нанесенные Трампом, начали заживать. Но самая большая общественная услуга, которую сейчас может оказать господин Байден, — это объявить, что он больше не будет баллотироваться», — сказано в заявлении NYT.

В газете добавили, что среди членов Демократической партии есть люди, готовые к тому, чтобы быть альтернативой Трампу на грядущих президентских выборах. NYT отметила, что снятие своей кандидатуры с выборов — «лучшая услуга, которую Байден может оказать стране, которой он так долго благородно служил».

Дебаты между Байденом и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом прошли 27 июня. Во время них Трамп, в частности, заявил, что Владимира Путина Путина к войне в Украине могло подтолкнуть неуважение к Байдену, которого он якобы не воспринимает всерьез.«Я никогда в жизни не слышал столько брехни», — заявил на это нынешний американский президент.

Согласно опросу CNN, 67% зрителей присудили победу в этом раунде дебатов Трампу. Байдена назвали победителем только 33%. При этом в 2020 году большинство зрителей отдали победу Байдену.

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