Стал известен второй финалист Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу определился второй участник финала. Им стала сборная команда Англии, обыгравшая команду Нидерландов со счетом 2:1.
Первый полуфинальный матч состоялся накануне, 9 июля, и завершился победой сборной Испании над сборной Франции 2:1. Финальный поединок между Испанией и Англией состоится 14 июля в Берлине.
Второй полуфинальный матч проходил 10 июля в Дортмунде. Практически с самого начала и до последних минут счет оставался равным, 1:1. Уже на седьмой минуты матча нидерландец Хави Симонс открыл счет, но через десять минут англичане отыгрались: Гарри Кейн забил с пенальти.
Исход полуфинала решился в добавленное судьей время, на 91-й минуте, когда игрок английской сборной Олли Уоткинс сумел забить победный мяч.
🚨 GOAL: Netherlands 1-2 England!— Euro 24 Hub (@Euro24Hub) July 10, 2024
OLLIE WATKINS WINS IT FOR ENGLAND! 🏴 pic.twitter.com/Z739lShwPO
Суперкомпьютер статистической компании Opta Analytics накануне утверждал, что команда Англии победит с вероятностью 37,8%. До этого суперкомпьютер предсказывал победу Испании с вероятностью 37,7%.
Сборная Англии в плей-офф победила Словакию (2:1) и Швейцарию (1:1; исход решила серия пенальти, 5:3). Команда Нидерландов сумела обыграть Румынию (3:0) и Турцию (2:1).
Россия была отстранена от участия в турнире. Сборная Украины попала на Евро, но не сумела выйти в плей-офф, проиграв в своей группе команде Румынии (0:3), сыграв в ничью с Бельгией (0:0) и обыграв одну лишь Словакию (2:1). Транслировавший игры Евро-2024 телеканал «Матч ТВ» не стал показывать игру Украины с Румынией. Хотя матч транслировал онлайн-кинотеатр Okko.
В чемпионате Европы впервые участвовала сборная Грузии. Команда сумела выйти из своей группы, сыграв вничью с Чехией (1:1), но сенсационно победив Португалию (2:0) и Турцию (3:1). Однако в 1/8 финала Грузия встретилась с будущим финалистом, Испанией, — и уступила с разгромным счетом 1:4.
Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.