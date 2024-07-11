Четыре страны собрались угрожать России новыми ракетами

Польша, Германия, Франция и Италия договорились начать совместную разработку крылатых ракет более высокой дальности, чем те, что есть сейчас в арсеналах европейских стран. Речь об оружии, способном поражать цели на расстоянии более 500 км, сообщило Reuters.
Новые ракеты наземного базирования должны «заполнить пробел», который «обнаружился в результате войны России на Украине», говорится в соглашении о намерениях, которое подписали представители четырех стран в кулуарах вашингтонского саммита НАТО.
«Это явно тот сегмент, которого у нас нет», — уточнил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Новая инициатива позволит, заверил чиновник, обеспечить «большую дальность и большую глубину огня».
Европа испытывает острую потребность в оружии, способном противостоять растущей угрозе со стороны России, признавались близкие к военным кругам источники Spiegel.
Сейчас европейские страны располагают крылатыми ракетами класса «воздух-земля» с радиусом действия до 500 км. Это британско-французская Storm Shadow и ее немецко-шведский аналог Taurus. Разработанные в 1990-х французской компанией Matra и британской British Aerospace Storm Shadow с мая 2023 года начали поставляться в Украину. Taurus созданы в тех же 90-х немецкой Daimler-Benz Aerospace и шведской Bofors. Германия не торопится передавать Taurus ВСУ.
Вооруженные силы Украины с прошлого года начали активно применять Storm Shadows против российских батарей ПВО и других целей. Эти ракеты чаще всего запускают с модернизированных старых советских самолетов Су-24. Новую партию Storm Shadows пообещала передать в ближайшие недели Италия.
США поставили в Украину некоторое количество тактических баллистических ракет ATACMS класса «земля-земля» дальностью до 300 километров. Их запускают с установок HIMARS. На днях украинские военные признались WSJ, что развитие российских систем РЭБ способно снизить точность тех дальнобойных западных ракет, которыми сейчас располагают ВСУ.
США на днях договорились о размещении в Германии дальнобойных ракет более высокой дальности Tomahawk, способных лететь на расстояние в 5500 км и нести ядерный заряд. А также разрабатываемых гиперзвуковых ракет «воздух-земля» — ориентировочно в 2026 году. Последний раз американские ракеты высокой дальности размещались в Европе на пике противостояния с Советским Союзом. В 90-х США вывели из Германии все оружие дальнего действия.
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