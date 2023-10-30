ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow — Минобороны России

Министерство обороны России утверждает, что Вооруженные силы Украины атаковали аннексированный Крым ракетами Storm Shadow.

«30 октября около 13.00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев написал, что военные «сбили две воздушные цели». Обломки одной ракеты, по его словам, упали на территории школы № 27 на Северной стороне.

«Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях (сейчас каникулы, уроков нет), спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге. Никто не пострадал. На улице Пасечной упали осколки на приусадебном участке. На улице Мищенко в одном из дворов также обнаружены осколки. На Качинском шоссе обломки упали на жилой дом», — говорится в сообщении.

Кроме того, обломки ракеты также упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Пострадал 57-летний мужчина. Также, по данным Развожаева, в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова упали осколки сбитых беспилотников.

Жители аннексированного Севастополя в соцсетях сообщили о нескольких взрывах. «Крым.Реалии» со ссылкой на собственного корреспондента пишет, что в городе были слышны по меньшей мере четыре взрыва.

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