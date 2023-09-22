Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому поставить Украине ограниченное количество ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников. Подробностей о том, когда это будет сделано и сколько ракет будет в поставке, издание не приводит. Официального подтверждения этой информации нет.

20 сентября основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев на стриме у журналиста Майкла Наки рассказывал, что у США есть всего около 500 ракет ATACMS. Учитывая это, по мнению Левиева, Вашингтон сможет передать Киеву не больше 50-100 таких ракет.

Однако сам факт согласия США поставить Украине ATACMS может подтолкнуть власти Германии к тому, чтобы передать Киеву ракеты Taurus, считает основатель CIT. По словам Левиева, немецкие чиновники обещали отправить в Киев Taurus после того, как США согласятся поставить ATACMS.

Похожая история развивалась с танками, напомнил Левиев. Канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что согласится на поставку танков Leopard только после того, как США передадут Украине свои M1 Abrams. В итоге Вашингтон пообещал предоставить их через несколько месяцев, за ним последовал и Берлин. Так может случиться и с ракетами, считает Левиев.

Немецко-шведские ракеты Taurus — это крылатые ракеты большой дальности класса «воздух-земля», предназначенные для высокоточных ударов. При этом у них есть преимущество перед другими крылатыми дальнобойными ракетами: у них две боеголовки. Первая взрывается, устраняя помеху на пути, например, дорожное полотно на мосту, и активирует вторую боеголовку. Она, в свою очередь, наносит точный основной удар, например, по опоре моста.

Американские ракеты ATACMS — это тактические баллистические ракеты класса «земля-земля» дальностью до 300 километров. Они предназначены для поражения таких точечных целей, как командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО и склады горюче-смазочных материалов, расположенные в глубине обороны противника.

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