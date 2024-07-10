Россия научилась мешать Украине запускать HIMARS

Российские военные научились выводить из строя высокоточное оружие Украины, которое ей поставляют союзники из НАТО. Украинские командиры признались, что западное оружие, которое ранее давало армии преимущество, теперь оказалось бесполезным. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Россия начала успешнее использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Суть РЭБ состоит в том, чтобы с помощью радиоволн создать помехи в системе управления и связи у противника. По данным WSJ, с помощью систем РЭБ России удалось вывести из строя управление 155-мм высокоточным активно-реактивным снарядом M982 Excalibur. Его наводят с помощью систем GPS. Эти боеприпасы разрабатывают совместно США и Великобритания.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли M982 Excalibur с лета 2022 года, однако перестали использовать эти системы в середине 2023 года, так как России удается их обезвредить. Газета The Washington Post (WP) приводила данные о применении Excalibur в зоне «СВО»: в начале 2023 года каждый второй запуск этого вида снарядов поражал цель, однако Россия адаптировалась к этому оружию и спустя несколько месяцев менее 10% Excalibur долетали до нужного места.

Украинские военные признаются, что у российских средств РЭБ получается глушить системы GPS-наведения реактивных систем залпового огня HIMARS. Украина начала получать эти установку от США еще в 2022 году. Кроме того, из-за российских РЭБ Украина больше не может использовать высокоточные боеприпасы GLSDB, разработанные американской Boeing и шведской Saab.

Украина все еще продолжает использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS и англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow. Тем не менее украинские военные, опрошенные WSJ, боятся, что развитие российских систем РЭБ могут снизить точность и этих западных ракет.

Изначально Пентагон был против поставок ATACMS Украине из-за опасений, что потеря этих ракет может повредить боеготовности самих США.Еще в мае американская пресса признавала успехи России в борьбе с высокотехнологичным западным оружием. Тогда WP предупреждали, что Россия может показать Китаю и Ирану, что американским военным технологиям на самом деле возможно успешно навязать борьбу. Неназванный американский чиновник уверял, что Россия и дальше продолжит развивать свои системы РЭБ.

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