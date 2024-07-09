СМИ: Московские убежища обошлись в десять раз дороже прифронтовых

Московские и Подмосковные власти и другие госструктуры потратили на строительство бомбоубежищ и подобных сооружений с 2022 года 1,17 млрд рублей. Это в десять раз больше, чем на создание защитных укрытий для жителей шести регионов, граничащих с Украиной, выяснило «Агентство».

Траты на Москву и область составили треть от расходов на все виды убежищ и укрытий в стране. Сайт госзакупок с начала полномасштабного вторжения в Украину разместил подобных тендеров на общую сумму 3,45 млрд рублей. Все они касаются строительства, ремонта или обслуживания так называемых защитных сооружениях гражданской обороны (ЗСГО).

К ЗСГО относятся:

убежища (от последствий применения ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия, техногенных катастроф);

противорадиационные укрытия;

просто укрытия (от обычных видов оружия фугасного или осколочного типа).

Формально все они должны служить одной цели: спасать человеческие жизни, в первую очередь — гражданского населения.

Расходы на ЗСГО начали расти только в 2023 году, после атак украинских беспилотников на Москву. В 2022-м общие суммы закупок не превысили (464 млн рублей) средний уровень 2019-2021 годов (471 млн). В 2023-м расходы выросли в 4,5 раза, а количество тендеров выросло в 1,7 раза.

Самый дорогие московские тендеры в 2023-2024 годах размещало отвечающее с советских времен за бомбоубежища Специальное предприятие при правительстве Москвы. Первую тройку закупок составили: контракт на поставку фильтров для очистки воздуха (196 млн рублей), капремонт ЗСГО Зеленограда (147 млн) и подготовку документации для ЗСГО на улице Шереметьевской (118 млн рублей).

Самый дорогой тендер разместили власти Якутии — потребовалось за 668 млн рублей купить ЗСГО для тренировочного полигона на окраине столицы республики.

Третьим субъектом Федерации по расходам стала Нижегородская область, потратившая 220 млн рублей на воздушные фильтры и ремонт убежища в здании штаба ГО и ЧС города Арзамаса.

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Для сравнения, во всех шести пограничных с зоной боевых действий регионах на защитные сооружения для местных жителей истрачено с 2022 года всего 114 млн рублей. Причем большая часть, 77 млн, ушла на нужды Краснодара. В Курской области на ЗСГО потрачено 14 млн рублей, в Белгородской 13,3 млн, Брянской 6,6 млн, Ростовской 3 млн. Для Воронежской области ни одного госзаказа не нашлось, констатирует «Агентство».

Журналисты издания собирали данные, выгрузив с сайта госзакупок все контракты и тендеры, касающиеся ЗСГО.Жители Белгородской области чаще других становятся жертвами военных действий — в том числе обстрелов ракетными боеприпасами с украинской стороны, а также бомбами с российских самолетов. МЧС официально признавало нехватку в стране убежищ любого вида.

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