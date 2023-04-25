В Москве и области третий день подряд находят беспилотники без опознавательных знаков

В Москве и области за последние дни местные жители нашли сразу несколько неопознанных беспилотников. Речь идет о квадрокоптерах с камерами и одном дроне самолетного типа.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что 23 апреля в лесополосе недалеко от садового товарищества «Заря» в Богородском округе Московской области нашли украинский беспилотник самолетного типа, начиненный взрывчаткой. Он якобы был произведен в Украине и может пролететь до 900 километров.

Позже, в нескольких километрах от места его крушения возле одного из домов в СНТ «Таганский Восточный» нашли небольшой квадрокоптер с камерой. «В настоящее время прорабатывается версия, что он мог выполнять функцию корректировки самолетного беспилотника в режиме онлайн», — сказал источник агентства.

В понедельник, 24 апреля упавший квадрокоптер с камерой нашли на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Рядом с ним якобы обнаружили перцовый баллончик, а также флеш-карту.

Утром 25 апреля стало известно, что в разных районах Подмосковья нашли еще три упавших дрона. «На территории СНТ "Уголек" в Богородском городском округе обнаружен упавший беспилотник с камерой и микрофоном без опознавательных знаков. Он выявлен приблизительно в 4 километрах от места падения украинского беспилотника самолетного типа со взрывчаткой», — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

По данным РИА «Новостей», еще один беспилотник упал в районе подмосковного Ногинска. О месте падения третьего не сообщается.

Источники: ТАСС, РИА «Новости»

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