Причиной обрушения подъезда в жилом доме Белгорода мог стать российский снаряд

Исследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) считают маловероятной версию о том, что на десятиэтажный дом в Белгороде накануне упали обломки украинской ракеты. Об этом заявил основатель CIT Руслан Левиев в эфире «Дождя».

По его словам, согласно фото- и видеокадрам с места произошедшего, прилет на дом был с северо-востока от него, то есть с российской стороны. На это указывает то, что с северо-восточной стороны дома все окна выбиты, а рамы задвинуты вовнутрь квартир. С юго-западной стороны же окна целы.

«У нас остаются только две версии: либо это российская ракета от комплекса противовоздушной обороны, которая дала сбой и после пуска почему-то полетела вниз. Такое бывает, мы такое встречали ни раз, это было и в этой войне, и в других. Либо это очередной пример, когда у авиабомбы, пущенной с российского самолета, не раскрылись крылья. Сейчас российские силы используют в основном такие такие бомбы, и она в очередной раз упала на Белгород. Тоже далеко не первый инцидент — буквально на днях такой инцидент, когда российская бомба упала на Белгород», — объяснил Левиев.

Глава CIT также отметил, что после обрушения подъезда украинские телеграм-каналы сообщали о планирующемся применении авиабомб российской авиацией по Харьковской области.

Кроме того, Левиев указал, что украинские силы не использовали ракеты «Точка-У» уже много месяцев.

«Даже если бы это была “Точка-У”, нам сложно представить, как ее должна была так перехватить система ПВО, чтобы эта ракета перелетела дом, развернулась в результате перехвата и полетела, чтобы ударить с северо-восточной стороны дома. Нам это кажется невероятным», — заявил он.

После обрушения подъезда дома в Белгороде Минобороны России заявило, что «фрагментами одной из сбитых ракет ТРК “Точка-У” поврежден жилой дом в городе Белгород». Губернатор региона Вячеслав Гладков же вскоре после произошедшего написал, что причиной обрушения дома стало попадание украинского снаряда.

Подъезд десятиэтажного дома в Белгороде рухнул 12 мая. Власти сообщили, что из-под завалов извлекли тела 15 погибших.

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