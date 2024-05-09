Белгород попал под массированный обстрел 

Утром 9 мая вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Несколько человек ранены, повреждены почти два десятка многоквартирных домов, полностью сгорели девять автомобилей. Об этом сообщили местный губернатор Вячеслав Гладков и мэр города Валентин Демидов.

В Белгороде трижды объявляли воздушную тревогу, последний раз — ровно в 4 утра. Примерно через 10 минут местные телеграм-каналы сообщили о взрывах и опубликовали первые фотографии и видео горящих во дворах автомобилей.

По предварительной информации, пострадали восемь человек, среди которых 11-летняя девочка. Ее, по словам губернатора, увезли в больницу с осколочными ранениями левой стопы.

«Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома. В результате обстрела различные разрушения выявлены в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме и 37 транспортных средствах», — написал Гладков в своем телеграм-канале. Он также опубликовал фотографии последствий удара.

В Белгородском районе, по информации Гладкова, повреждены четыре частных дома и три автомобиля.

Власти еще двух российских регионов сообщили о ночных атаках. Губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что в небе над регионом уничтожили три беспилотника. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что силы ПВО сбили два дрона.

Позже министерство обороны отчиталось об уничтожении 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и одного дрона над территорией Белгородской области. А также в ведомстве заявили, что два беспилотника были сбиты над Брянской областью и три — над Курской.

Обновлено в 08:37, добавлена информация Минобороны.

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