Развод в России подорожает в восемь раз

Министерство финансов России предложило значительно увеличить ряд государственных пошлин, в том числе за расторжение брака и смену имени. Как пишет РБК, соответствующие поправки ведомство разработало к законопроекту, который Госдума уже приняла в первом чтении 20 июня. Предполагается, что они вступят в силу с 1 января 2025 года.

Так, среди прочего, документ предполагает увеличение государственной пошлины за расторжение брака в восемь раз — с нынешних 650 до пяти тысяч рублей. Как пишет РБК, речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие детей, разводятся по обоюдному согласию, а также о расторжении брака через суд. По данным Росстата, в 2023 году в России было зарегистрировано 683,7 тысячи разводов.

Также Минфин предлагает втрое — с 1600 до пяти тысяч рублей — поднять государственную пошлину при перемене имени, включая выдачу соответствующего свидетельства. Согласно действующему законодательству, сменить имя, фамилию или отчество имеет право любой гражданин России. У органов ЗАГС в таких случаях есть месяц на согласование перемены имени, отмечает издание.

Кроме того, Минфин хочет незначительно — с 650 до 700 рублей — поднять государственные пошлины за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств. Речь идет, например, о внесении изменений в свидетельство о рождении или заключении брака. При этом пошлину за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния предполагается увеличить с 350 до 500 рублей, а за выдачу гражданам справок из архивов госорганов — с 200 до 350 рублей.

Также в случае принятия поправок с 1300 до двух тысяч рублей подорожает выдача аттестата, свидетельства либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей.

И наконец, министерство предлагает увеличить пошлину за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, с 35 тысяч рублей до 400 тысяч, а за рассмотрение ходатайства, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, — с 16 тысяч рублей до 50 тысяч.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.