В России появится возможность заключать браки без паспортов

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минюсту, Минцифры, Федеральной налоговой службе (ФНС) и Центру биометрических технологий (ЦБТ) разработать сервис для заключения брака по биометрии без использования бумажных паспортов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В поручении указано, что при разработке сервиса должна быть подготовлена дорожная карта, в которой в частности будут прописаны этапы и сроки запуска сервиса. Помимо заключения брака сервис позволит менять имя, устанавливать отцовство и пользоваться другими услугами ЗАГС без предъявления паспорта.

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Сервис подразумевает, что подтверждение личности будет проходить с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). При этом возможность воспользоваться услугами ЗАГС по паспорту останется.

Как пишет РБК, в январе этого года в России уже заключили первый брак при помощи биометрических данных. Это произошло в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Новейшие технологии помогли скрепить союз молодых учителей из Воронежской области — Романа и Дарьи Бабаевых. В ходе церемонии молодожены подтвердили личность без предъявления каких-либо документов — с помощью планшета», — рассказали тогда представители ЦБТ.

Издание отмечает, что ЕБС в России применяется с 2018 года. Чтобы подтвердить свою личность, пользователь должен загрузить свою фотографию и запись голоса. На данный момент ЕБС применяется в сфере финансовых услуг, здравоохранения, образования, e-commerce и госуслуг.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательную модерацию перед тем, как приступить к процедуре развода. Такое правило чиновники хотят позаимствовать у Азербайджана. Кроме того, в июне этого года российский Минфин выступил с предложением увеличить стоимость развода в восемь раз.

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