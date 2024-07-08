Россиян предлагают принудительно мирить перед разводами

Участники заседания рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в Госдуме предложили ввести обязательную медиацию при разводе. Об этом сообщает РБК.

В Госдуме уверены, что такая мера поможет сократить число разводов и уменьшить нагрузку на суды. За основу члены рабочей группы предложили взять опыт Азербайджана.

Как отмечает издание, в Азербайджане в 2016 году президент страны Ильхам Алиев издал указ о медиации, а в 2021 году был принят соответствующий закон. При этом медиация в Азербайджане применяется не только при разводе, но и для урегулирования трудовых и гражданских конфликтов.

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«Медиатор — человек, привлеченный сторонами спора для проведения процесса медиации (попытки примирения) на основе законодательства. Основная цель медиатора — примирить стороны и уладить конфликт», — объяснила юрист Кямаля Рагимова.

По ее словам, в Азербайджане нельзя подать на развод, не пройдя медиацию. При этом, как утверждает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, такие правила привели к снижению числа разводов на 7%. По его словам, «20% обращений не доходит до суда, то есть после первой же сессии медиации 20% отказываются идти в суд».

Депутат отметил, что исходя из сопоставления численности населения в России и Азербайджане, для России понадобится около пяти тысяч медиаторов. Их услуги должны стоить около трех тысяч рублей, что, по мнению чиновника, посильная для россиян сумма.

Представитель Министерства юстиции Рамиля Хамитова добавила, что сейчас в России нет реестра медиаторов и не разработаны требования к ним, а сама процедура медиации существует в стране с 2010 года на добровольной и платной основе.

В июне этого года российский Минфин предложил увеличить пошлину за развод в восемь раз — с 650 рублей до пяти тысяч. Предполагается, что новые правила вступят в силу с января следующего года.

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