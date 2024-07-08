ФСБ сообщила о неудачной попытке украинских спецслужб завербовать летчика и угнать стратегический бомбардировщик

Украинские спецслужбы пытались завербовать российского военного летчика для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там утверждают, что пилоту предлагали деньги и итальянское гражданство в обмен на посадку ракетоносца в Украине, но он рассказал об этом сотрудникам ФСБ. В результате, вступившим в «оперативную игру» российским контрразведчикам якобы удалось «вскрыть причастность спецслужб НАТО» к попытке угона, а также получить сведения, позволившие нанести удар по аэродрому ВСУ «Озерное».

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ЦОС опубликовал видео с летчиком, которого якобы пытались завербовать, пачками стодолларовых купюр, итальянским паспортом на имя Елены Голуб, а также скриншотами его переписки с предполагаемым сотрудником украинских спецслужб,

«Ни морали, ни этики. Сразу начал с угроз в адрес моих близких родственников. Требовал поджечь авиационную технику. Говорит: „Дай мне данные по самолетам, бортовые номера, техническое состояние, график регламента“. Я пошел к командованию и все рассказал. Мой собеседник даже не скрывал, что из украинских спецслужб. Представился Павло, предложил угнать боевой самолет на территорию Украины. Но не просто самолет, а дальний бомбардировщик-ракетоносец, носитель ядерного оружия», — говорит на кадрах мужчина в летном комбинезоне, чье лицо скрыто, голос изменен, а имя не называется.

Бомбардировщики Ту-22М3 с самого начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года используются Россией для нанесения ударов крылатыми ракетами по объектам на украинской территории. Этот самолет составляет основу дальней стратегической авиации вооруженных сил России и способен нести ядерное оружие.

В апреле 2024 года украинская разведка сообщила, что ей удалось сбить один из таких самолетов модифицированной зенитной ракетой советского производства С-200. В Минобороны России тогда признали потерю самолета, но утверждали, что он разбился из-за «технической неисправности».

В июле 2022 года ФСБ также сообщала, что ей якобы удалось пресечь попытку вербовки летчиков российских ВКС украинскими спецслужбами. Как утверждали в спецслужбе, россиянам предлагали деньги и гражданство одной из стран Евросоюза для них и их семей в обмен на посадку боевых самолетов на украинской территории.

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Летом 2023 года российский пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов угнал его и посадил на аэродроме в Харьковской области. За это он получил полмиллиона долларов и испанский паспорт на другое имя. Однако, поселившись в Испании, он, как заявили позже в украинской военной разведке, вел нескромный образ жизни, часто появлялся в заведениях, популярных среди россиян и украинцев, и писал знакомым девушкам из России.

В результате в феврале 2024 года Кузьминова убили — неизвестные расстреляли его из пистолета, а затем переехали автомобилем на парковке дома, в котором он жил.

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