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Украина сбила российский бомбардировщик обновленной ракетой СССР

16:47 • 19.04.2024

ВСУ сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 после того, как он атаковал Днепр в ночь на 19 апреля. Для этого украинские военные использовали модифицированную зенитную ракету советского комплекса С-200. Об этом со ссылкой на источник в украинской разведке пишет Reuters. 

Сообщается, что стратегический бомбардировщик сбили над территорией России примерно в 300 километрах от украинской границы. Откуда именно была выпущена ракета, неизвестно. 

В российском Минобороны признали, что бомбардировщик разбился в Ставропольском крае, возвращаясь на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Однако причиной крушения в военном ведомстве назвали техническую неисправность. 

«Летчики катапультировались, 3 члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания, сейчас идет поиск одного летчика. Боекомплекта на борту не было, самолет упал в безлюдной местности», — сообщило РИА «Новости». 

Утром 19 апреля российская армия нанесла удар по центру Днепра. Как сообщили украинские власти, ракета X-22, предназначенная для уничтожения авианосцев, попала в пятиэтажный жилой дом.

«Эта ракета имеет инерционную систему наведения и выбирает в открытом океане большой объект. Когда идет эскадра боевых кораблей, то она ищет наибольшую цель, то есть авианосец», — написал мэр Днепра Борис Филатов. 

Он добавил, что использование таких ракет для ударов по городам является «умышленным военным преступлением». В результате российской атаки, по предварительным данным, погибли два человека. 

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