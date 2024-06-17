Экс-военный получил 18 лет за два эпизода насилия над падчерицей

Одинцовский городской суд Московской области приговорил бывшего участника войны в Украине к 13 годам колонии строгого режима по делу о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Его обвинили в сексуализированном насилии в отношении падчерицы, сообщает правозащитный проект «Травмпункт». Также суд взыскал с мужчины 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Проект отмечает, что ранее 32-летний мужчина уже был судим. В сентябре 2023 года Брянский гарнизонный военный суд приговорил его к 15 годам строгого режима по этой же статье. Позднее Чердаклинской районный суд Ульяновской области обязал его выплатить пострадавшей миллион рублей. «Травмпункт» сообщает, что по совокупности приговоров экс-военному назначили 18 лет колонии строгого режима.

Читать еще Пластмассовый мир внутри Ученые находят все больше микропластика в человеческом организме. Частички обнаружили в мужских яичках и сперме

По версии следствия, в августе 2021 года мужчина совершил сексуализированное насилие над восьмилетней падчерицей. Мама девочки в это время была в гостях. Через год, в августе 2022 года, мужчина заключил контракт с Минобороны и уехал воевать в Украину. Он пробыл на фронте до ноября, после чего вернулся домой. С чем было связано его возвращение, не сообщается.

По словам жены, после участия в боевых действиях мужчина стал часто выпивать и проявлял агрессию в отношении близких. В марте 2023 года он выпил и снова совершил сексуализированное насилие в отношении падчерицы. На суде он признал вину.

Ранее суд в Липецке приговорил 32-летнего экс-участника войны Владимира Власова к 14 годам колонии по делу об убийстве четырехлетней падчерицы. Мужчина до смерти избил девочку в ходе ссоры с ее матерью.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.