Футбольный клуб выставили на продажу на «Авито»

Казанский профессиональный футбольный клуб «Сокол» выставили на продажу на сервисе «Авито». Его предлагается купить за 5,3 миллиона рублей.

«В связи с oтcутcтвиeм возможности финанcировaния прeдлaгaeм пpиобpeсти профессиональный футбольный клуб и дальше побеждать на профессиональном уровне», — объяснил продавец причины продажи клуба.

В объявлении говорится, что за указанную сумму потенциальный покупатель получит «полностью укомплектованный состав игроков, тpенеpcкий, административный, медицинский и медиа штаб». Продавец утверждает, что долгов по зарплате перед сотрудниками клуба нет.

При этом исполняющий обязанности главного тренера Рустем Сабирзянов рассказал ТАСС, что цена, по которой продается клуб, складывается только из долгов клуба. Кроме того, как заявил Сабирзянов, «в случае покупки необходимо будет еще найти средства на то, чтобы доиграть сезон».

«У спонсора футбольного клуба возникли финансовые проблемы, дальше помогать он не может. Почему решили продать через “Авито”? Это решение не спонсоров, а спортивного директора. Мы хотели бы доиграть второй круг чемпионата, поэтому ищем любые способы», — добавил Сабирзянов.

В 2022 году на «Авито» выставляли на продажу украинские паспорта. Тогда телеграм-каналы «Осторожно, новости» и «Можем объяснить» утверждали, что серийный номер документа принадлежал Луганской области. В тексте объявления говорилось, что паспорт поможет его владельцу попасть на территорию Евросоюза. В украинской администрации Херсонского области тогда сообщили о краже бланков и оборудования для изготовления биометрических паспортов.

Ранее на «Авито» продавались консультации о том, как получить отсрочку от армии. Однако после объявления «частичной мобилизации» в России эти объявления начали массово пропадать с сервиса.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.