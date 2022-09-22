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С «Авито» пропали объявления с предложениями консультаций по отсрочкам от армии

14:17 • 22.09.2022

Интернет-сервис «Авито» после объявления в России частичной мобилизации начал удалять со своего сайта объявления, в которых предлагаются консультации по получению отсрочек от армии.

На это обратили внимание журналисты РБК. По данным издания, соответствующие объявления начали пропадать уже 21 сентября — сразу после объявления Владимиром Путиным о частичной мобилизации резервистов в России. 

Тем не менее, уже после телеобращения президента к нации с объявлением о мобилизации, на «Авито» еще можно было найти предложения помощи «в связи со сложившимися обстоятельствами с процедурой получения временного или постоянного «белого билета», а также организации «отсрочки от армии на основе норм права и законодательства РФ» с «индивидуальным подходом». Цена услуг начиналась от 350 рублей. 

В пресс-службе «Авито» заявили, что легальные консультации и услуги по помощи в сборе необходимых для получения отсрочки документов всегда были востребованы на сервисе. «Если какие-то единичные объявления содержат признаки нарушения законодательства России и правил платформы, они премодерируются с учетом всех требований», — отметили в пресс-службе, добавив, что кроме премодерации осуществляется и контроль в ручном формате «в режиме нон-стоп». 

Как пишет РБК, уже к вечеру 21 сентября поиск по запросу «отсрочка от армии» не давал на «Авито» никаких результатов.

Источник: РБК

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