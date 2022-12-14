На Авито продают украинское гражданство. Возможно, для этого используется украденное из Херсонской области оборудование — «Полигон медиа» и «Можем объяснить»

На сайте Авито появилось объявление о продаже украинских паспортов, обращает внимание «Полигон медиа» и «Можем объяснить». Сейчас лот уже удален.

Серийный номер на документе, который продавцы отправляют покупателям в качестве подтверждения, принадлежит Луганской области. Автор объявления отметил, что такой паспорт позволяет пересечь границу со странами Евросоюза и стоит 80 тысяч рублей.

«Спрос небольшой, но он есть», — утверждают анонимные продавцы украинских паспортов.

Источник «Можем объяснить» в украинской администрации Херсонской области сообщил, что бланки и оборудование для оформления биометрических паспортов украли в Херсонской области. По его словам, номера утерянных бланков для паспортов уже передали правительствам ЕС, поэтому «эти паспорта работать не будут».

С 2017 года граждане Украины могут въехать в страны ЕС без предварительного оформления визы.

Источник: «Полигон медиа»

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