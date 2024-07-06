Новым президентом Ирана стал бывший кардиохирург

На президентских выборах в Иране во втором туре победил кандидат от реформаторов Масуд Пезешкиан. Он набрал 53,3% голосов. Об этом сообщает Би-би-си.

Главным соперником Пезешкиана был консерватор, член Совета безопасности Саид Джалили. Он получил 44,3% голосов во втором туре. Как отмечает Би-би-си, первый тур выборов прошел 28 июня, но ни один из кандидатов не смог набрать большинства голосов.

При этом явка в первом туре составила лишь 40%. По данным Би-би-си, это самый низкий показатель со времен Исламской революции в 1979 году. Издание отмечает, что увеличение процента явки может быть связано с тем, что люди, бойкотировавшие выборы в первом туре, решили участвовать во втором, чтобы не допустить избрания Саида Джалили.

Масуд Пезешкиан — бывший кардиохирург, несколько лет возглавлявший Тебризский университет медицинских наук. Также он был министром здравоохранения Ирана.

В своей предвыборной кампании Пезешкиан пообещал «положить конец изоляции Ирана» от остального мира и призвал к «конструктивным переговорам» с западными странами по поводу возобновления несостоявшейся сделки 2015 года, в рамках которой Иран должен ограничить свою ядерную программу в обмен на смягчение западных санкций.

Как отмечает РБК, президент в Иране — второе лицо в государстве. Политику страны определяет верховный лидер аятолла Али Хаменеи, который ранее критиковал «некоторых кандидатов», выступающих за налаживание отношений с США.

Досрочные выборы в Иране были объявлены после того, как предыдущий президент страны Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Вместе с ним на борту разбившегося вертолета находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

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