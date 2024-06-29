Во второй тур иранских выборов вышли консерватор и реформатор

Во второй тур президентских выборов в Иране вышли консерватор Саид Джалили и реформатор Масуд Пезешкиан. Об этом пишет агентство IRNA.

Ни одному из кандидатов не удалось набрать больше 50% голосов, необходимых для победы. Так, Джалили получил более 10,4 миллиона голосов, Пезешкиан — почти 9,5 миллиона. В общей сложности было подсчитано более 24,5 голосов избирателей.

Второй тур выборов состоится 5 июля.

Джалили впервые участвовал в выборах в 2013 году. Он изначально планировал участвовать и в выборах 2021 года, но впоследствии поддержал кандидатуру Ибрагима Раиси, ставшего президентом. Бывший депутат парламента Ирана Масуд Пезешкиан, в отличие от Джалили, выступает за возобновление соглашения по иранской ядерной программе и переговоры с Западом.

Внеочередные президентские выборы в Иране назначили после того, как президент страны Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Она произошла в середине мая в провинции Восточный Азербайджан. Помимо Раиси, в авиакатастрофе погибли министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

После крушения иранское госагентство Mehr сначала утверждало, что Раиси якобы «в порядке» и смог уехать на автомобиле с места аварии. Позже статью удалили.

Раиси, будучи на посту президента, ужесточил законы о морали, при нем также жестко подавляли антиправительственные протесты. Кроме того, Раиси активно продвигал переговоры с мировыми державами по поводу ядерного оружия.

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