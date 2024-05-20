Президент Ирана погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе, которая произошла в провинции Восточный Азербайджан. Об этом сообщает иранское государственное агентство Mehr.

Помимо Раиси, на борту вертолета находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. Все они также погибли.

Спасатели всю ночь пробирались к месту крушения вертолета, преодолевая метели и труднопроходимую местность, отмечает Reuters. До обломков вертолета они добрались рано утром 20 мая. Глава иранского Красного Полумесяца Пирхоссейн Коливанд сообщил государственному телевидению, что после того, как спасатели добрались до места крушения вертолета, они не обнаружили признаков того, что кто-то из пассажиров выжил. В поисковой операции участвовали 40 наземных групп реагирования.

Крушение вертолета произошло накануне. Первоначально иранское государственное агентство Mehr утверждало, что Раиси «в порядке» и ему якобы удалось уехать с места аварии на автомобиле. Впоследствии эту статью удалили.

Reuters cо ссылкой на иранское госагентство IRIB пишет, что чиновники летели на вертолете Bell 212 американского производства.

Раиси стал президентом в 2021 году. Будучи на этом посту, он приказал ужесточить законы о морали, руководил жестким подавлением антиправительственных протестов и активно продвигал переговоры с мировыми державами по поводу ядерного оружия, отмечает Reuters. Исполнять обязанности президента Ирана будет вице-президент страны Мохаммад Мохбер.

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