Армения проведет совместные с США военные учения

Армения с 15 по 24 июля проведет военные учения под названием «EAGLE PARTNER 2024» вместе с США. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

«В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса», — утверждает ведомство.

Минобороны отмечает, что целью учений станет отработка слаженности воинских подразделений, обмен опытом в сфере управления и коммуникации и повышение боеготовности армянских военных. Ведомство также заявило, что учения станут подготовкой к миротворческим миссиям. По словам представителей Минобороны, армянская армия регулярно участвует в подобных тренировках.

В частности, в прошлом году Армения тоже провела совместные с США учения. Тогда в Кремле заявили, что это «вызывает настороженность». «Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В сентябре 2023 года российский МИД вызвал посла Армении Вагаршака Арутюняна и сделал ему представление «на фоне недружественных действий Еревана».

Ранее стало известно, что США отложили на неопределенный срок проведение совместных учений с Грузией из-за пересмотра двустороннего сотрудничества со страной. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа этого года.

В Пентагоне заявили, что перенос учений связан с обвинениями грузинского правительства в адрес США и европейских стран в том, что те якобы оказывали давление на Грузию и требовали открыть второй фронт против России, чтобы ослабить российскую армию в Украине.

Как отмечает Русская служба Би-би-си, отношения Грузии с европейскими и американскими партнерами ухудшились из-за принятия в стране закона «О прозрачности иностранного влияния», который многие называют российским из-за сходства с законом об «иноагентах».

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