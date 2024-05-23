Премьер-министр Грузии связал критику закона «об иностранном влиянии» с желанием открыть «второй фронт»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что критика закона «об иностранном влиянии» со стороны Запада вызвана желанием открыть «второй фронт» после начала войны в Украине. Об этом Кобахидзе заявил в интервью грузинскому Первому каналу.

Кобахидзе утверждает, что за критикой закона, идентичного российскому закону об «иноагентах», стоит некая «партия глобальной войны». По его словам, эта партия координируется «из одних рук» и имеет «очень широкое влияние на различные страны». Никаких подробностей о партии Кобахидзе не рассказал, но заявил, что она оказывает влияние на Евросоюз и США.

Премьер-министр утверждает, что интерес к открытию «второго фронта» в Грузии существует с начала войны в Украине. По его мнению, это ослабило бы позиции России, но нанесло бы серьезный ущерб Грузии.

«Это, конечно, серьезно ослабило бы Россию в военном отношении и нанесло бы двойной урон ее имиджу, но пришлось бы пожертвовать судьбой нашей страны, так что даже восстановление могло бы стать совершенно нереальным», — заявил Кобахидзе.

Политик добавил, что «гораздо более строгий», чем в Грузии, закон рассматривается в Турции. При этом, как утверждает Кобахидзе, в адрес страны-члена НАТО отсутствует подобная критика. «Наша логика проста: нельзя включать Турцию в качестве “второго фронта” в эту войну, можно включить Грузию», — сделал вывод премьер-министр.

Помимо этого, Кобахидзе считает, что Евросоюзу и США нужна «деолигархизация». По его словам, это позволит странам «защитить более прочно свои национальные интересы» и «освободиться от пагубных влияний».

Грузинский парламент одобрил в третьем чтении закон «об иностранном влиянии» 14 мая. Принятие закона происходило на фоне массовых акций протеста. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако Кобахидзе заявил о намерении его преодолеть. Вскоре несколько стран Евросоюза в ответ на принятие закона предложили отменить безвизовый режим для граждан Грузии.

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