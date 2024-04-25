Европарламент назвал переизбрание Путина фиктивным

Европейский парламент принял большинством голосов резолюцию, в которой признал прошедшие президентские выборы в России нелегитимными.

За принятие резолюции проголосовали 493 из 522 депутатов Европарламента. В тексте документа говорится, что президентские выборы в России «прошли в атмосфере страха и репрессий и в контексте незаконной и неоправданной агрессивной войны против Украины».

Европарламент отметил, что выборам предшествовали систематические нарушения гражданских и политических прав, а во время проведения голосования не было «настоящих альтернативных кандидатов, свободы СМИ и заслуживающих доверия наблюдателей».

Депутаты посчитали, что единственной целью «фарса» российских властей было создание видимой электоральной легитимности Путина.

Европарламент также поддержал россиян, которые протестуют против режима Путина и «стремятся превратить свою страну в демократию». Депутаты призвали проявить солидарность с российским гражданским обществом и предоставить гуманитарные визы и другую поддержку преследуемым по политическим мотивам россиянам, в том числе адвокатам и правозащитникам.

Кроме того, Европарламент призвал освободить политических заключенных и выплатить компенсации политикам и журналистам, оказавшимся в тюрьме из-за антивоенной позиции. Депутаты потребовали от российских властей немедленно обеспечить доступ к медицинской помощи заключенным, чье здоровье находится в критическом состоянии.

Депутаты также признали Путина и кремлевский режим виновными в убийстве Алексея Навального и призвали к международному расследованию обстоятельств его смерти «с целью привлечь виновных к ответственности».

Европарламент рекомендовал странам ЕС подготовиться к ситуации, при которой Россия может прекратить выдачу паспортов в своих консульствах. В этом случае, как отмечается в документе, европейским странам «может быть необходимо признать фактическое отсутствие гражданства и оформить проездные документы» для россиян.

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