Зеленский назвал «скучными» и «неинтересными» высказывания о его нелегитимности

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью журналистам из Центральной Азии, в котором ответил на обвинения в его нелегитимности. Полный текст интервью опубликовало издание Orda.

Зеленский разговаривал с журналистами в типографии в Харькове, по которой накануне российская армия нанесла ракетный удар. Президент Украины согласился говорить на русском языке. «Я согласился, потому что это ваши просьба и предложение, и потому что вы не из России», — заявил Зеленский. В то же время он отметил, что в Украине «сложно стало говорить по-русски».

Как утверждает Зеленский, он пригласил журналистов из Центральной Азии, чтобы местное население увидело «реальные последствия войны, реальный русский след, русский мир и то, что он реально будет пытаться принести на территорию… стран (Центральной Азии — Прим. «Холода»)».

В интервью Зеленский назвал ложью дружеские отношения России с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном и заявил, что Россия может вторгнуться в эти страны. «Если вы, ваши люди, будете сопротивляться стать частью России, неминуемо вас ждут полномасштабное вторжение, смерти и война», — добавил Зеленский.

В свою очередь, Зеленский, сославшись на разведданные, отметил, что под наибольшим ударом сейчас находятся страны Балтии. Он напомнил, что российское правительство предлагало пересмотреть границу в Балтийском море. «Реакции никакой не было, потому что страны НАТО очень, очень осторожны. А России это и надо: показать силу», — добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский рассказал, что просил власти Евросоюза и США ввести санкции против России еще до полномасштабного вторжения. Он также назвал союзы и международные объединения, в которые входит Россия, способом влиять на происходящее в других странах. «Стратегического союза с Путиным не может быть ни у одной из ваших стран. Вы все под ударами 100 процентов», — заявил Зеленский.

Президент Украины также рассказал, что на предстоящей конференции в Швейцарии представители Украины намерены обсудить энергетическую и ядерную безопасность, продовольственную безопасность и обмен пленными.

На вопрос о своей легитимности Зеленский ответил, что его не беспокоят заявления со стороны России: «Украинцы знают свою Конституцию, знают законы. Понимают, что эти высказывания нелегитимного президента России против нелегитимности президента Украины, честно говоря, скучны. Неинтересны».

Выборы президента должны были пройти в Украине 31 марта, однако их отменили из-за введенного в стране военного положения. Владимир Путин ранее заявлял о нелегитимности Зеленского на посту президента.

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