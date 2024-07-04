«Пранкеров» Вована и Лексуса наградили в Кремле

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как называющие себя пранкерами телефонные провокаторы Вован и Лексус, 3 июля получили государственные награды в Кремле. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу поддержавшего войну политика и писателя Захара Прилепина.

В пресс-службе уточнили, что сам Прилепин был награжден орденом Мужества. При этом пресс-служба опубликовала фотографию, на которой видно, что помимо Прилепина в награждении участвуют «пранкеры».

Вован и Лексус получили известность благодаря телефонным провокациям, целью которых как правило является дискредитация жертвы, уверенной в конфиденциальности беседы. Среди их жертв не раз оказывались лидеры иностранных государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Канады Джастин Трюдо и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

После начала вторжения в Украину Вован и Лексус сделали своей главной целью известных российских и зарубежных противников войны. Содержание их бесед не раз становилось поводом для преследования оппозиционеров.

Так, в начале июня Следственный комитет начал проверку на экстремизм известного российского музыканта Андрея Макаревича. Поводом для нее стала запись телефонного пранка, опубликованного Вованом и Лексусом. Мужчина позвонил музыканту и представился президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора Макаревич осудил войну и выразил поддержку Украины, что, согласно действующему российскому законодательству, может быть основанием для привлечения к административной и даже уголовной ответственности.

В декабре после публикации «пранка» Вована и Лексуса с писателем Борисом Акуниным, последний стал фигурантом уголовного дела по статьям о распространении «фейков» про армию (статья 207.3 УК) и оправдании терроризма (статья 205.2 УК), В ходе разговора писатель, в частности, сказал, что организовывал сбор пожертвований в помощь Украине.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.